20 ans de Shillelagh Muziek Centrum, Heuvelland, Belgique

10/12 €

avec Anouchka Terrier, Birgit Bornauw, Cécile Delrue, Envoyez les Violons, Fabien Dubarre, Rachel Bazoge, Shillelagh et Smitlap Muziek Centrum, Heuvelland, Belgique Dikkebusstraat Muziek Centrum, 8951 Heuvelland, België / Belgique / Belgien [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40211 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Shillelagh fête ses 20 ans, 4h de bal avec ses invités : Rachel Bazoge, Birgit Bornauw, Fabien Dubarre, Cécile Delrue, Anouchka Terrier, Smitlap et Envoyez les Violons source : événement 20 ans de Shillelagh publié sur AgendaTrad

