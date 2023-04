Visite du jardin MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA V KRUPINE, 3 juin 2023, Spišská Nová Ves.

Visite du jardin 3 et 4 juin MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA V KRUPINE

Andrej Sládkovič Museum in Krupina with Rudolf Geschwind’s rose garden. A picnic in the garden, creative workshops, games, family photography, lectures, a literary and musical band, craft markets… await children and adults alike. We will also offer tours of the museum’s exhibitions and the cellar under the museum.

MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA V KRUPINE Sládkovičova 20 Spišská Nová Ves 052 01 Spišská Nová Ves okres Spišská Nová Ves Région de Košice 0903558327 https://krupina.sk/muzeum-andreja-sladkovica-v-krupine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

