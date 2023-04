NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES au Musée National du Paysan Roumain Muzeul national al taranului roman, 13 mai 2023, Bucuresti.

Alexandru Tzigara-Samurcaș – Fondateur du Musée National – exposition permanente

L’exposition célèbre les 150 ans de la naissance du fondateur du Musée National Carol I, surnommé à l’époque Musée de la Route. À travers cet événement, le Musée National du Paysan Roumain, successeur direct de ce premier musée d’art national, évoque et rend hommage à la personnalité marquante de la culture nationale qu’est d’Alexandru Tzigara-Samurcaș.

1907. Nous voulons la terre – Salle Tancred Bănăţeanu

Avec l’exposition 1907. Nous voulons la terre, le Musée du Paysan propose une vision rétrospective objective et multi-focalisée, et oriente l’attention sur ces événements, sur leur importance et sur leur caractère tragique pour l’ensemble de la société roumaine. C’est dans l’histoire heureuse du Royaume de Roumanie qui venait de célébrer les 40 ans de règne du roi Carol Ier, que la paysannerie, toujours considérée comme une « grande muette », a fait irruption de manière explosive, déchirant l’image édulcorée d’une époque qui, sans conteste, fut une époque de développement et de consolidation de la Roumanie. L’exposition se base sur un discours destiné à donner une image de tous les acteurs impliqués à l’époque, à révéler les enjeux politiques, sociaux et économiques, à offrir une trajectoire sur les événements, les discours et sur les différentes voix, opinions et images autour de l’événement.

Le Musée [in]visible #5. Sujet, image, objet – Salle Irina Nicolau

Le Musée [in]visible #5. Sujet, image, objet propose une re-visitation de certains essais visuels ou de certains événements constants des quinze dernières années, suite à l’expérience muséographique de l’équipe MȚR des années 90. L’exposition rassemble des affiches, des idées curatoriales et une série d’objets que l’on a pu voir lors de Foires de la Décoration, d’expos expériences consacrées à la Poterie, à la Dentelle et la Broderie, à la Couture et au Textile, ou lors d’essais visuels consacrés à des thèmes ethnologiques tels que Matière martyre. Grains / Art du Passage / Stop : Pouce. Jouer, jeux, jouets.

War Childhood Museum – Nouvelle galerie

Le WCM, musée de l’enfance en temps de guerre, est un musée indépendant, dirigé par des jeunes, exclusivement consacré à l’enfance touchée par les conflits armés. Mentionné dans le livre « War Childhood », financé par le « crowdsourcing », le musée a ouvert ses portes en 2017 à Sarajevo, après 7 ans de recherche et développement. Actuellement, le musée possède une collection de plus de 4 100 objets personnels et des centaines d’heures de témoignages d’histoire orale (dont certains seront nous utilisés dans des ateliers éducatifs). Auteur et fondateur du musée, lui-même enfant de la guerre, Jasminko Halilović a réalisé qu’il y avait un BESOIN immédiat d’un musée qui préserverait les innombrables objets et les histoires que les gens étaient prêts à partager sur leur enfance passée en temps de guerre. Sur ce besoin, nous avons superposé une autre strate, celle des besoins du public, quel que soit son âge, pour qu’en Roumanie on puisse bénéficier de plusieurs expériences curatoriales formatives, éducatives et pertinentes dans le contexte actuel et pour l’intérêt de la société, afin de susciter émotion, empathie et débats sur des sujets qui ne sont pas abordés publiquement.

Signalisation / Signe – Chère Archive (en vue de la future exposition)

La foire « 100 traditions roumaines » – dans la cour intérieure

Dans la cour du musée, des artisans issus de toutes les régions du pays présentent des objets artisanaux, fabriqués ou habilement restaurés pendant l’hiver : linge de table, étoffes et tapis de la région de Bistrița Năsăudului, ou encore de Bucovine, de Mehedinți ou de Breaza, écharpes, châles, gilets traditionnels brodés de fil de soie, boucles et fermoirs, tapis d’Olténie, icônes, colliers, pichets et plats, objets en bois pour le ménage.

L’exposition Je n’ai jamais rien volé – dans l’ancienne Salle Ciuma Ghidaj, propose des extraits de films des années 80, dans le cadre d’ateliers de courte durée.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român se înscrie în familia europeana a Muzeelor de Arte şi Tradiţii Populare. Este un muzeu naţional aflat sub autoritatea Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Posesorul unor colecţii de obiecte deosebit de bogate, adăpostit într-o cladire-monument istoric, în stil neo-românesc, practică o muzeografie cu totul aparte, care i-a prilejuit în anul 1996 onoarea atribuirii trofeului EMYA – European Museum of the Year Award. Stilul original de expunere se prelungeşte şi în publicatiile muzeului, în acţiunile de tip Muzeul Misionar, Şcoala Satului sau în evenimente ca vernisaje, concerte, conferinţe.

