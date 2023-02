Les montagnes du Banat en séquences historiques Muzeul judetean de etnografie si al regimentulu de granita caransebes, 14 mai 2022, Caransebes.

Visiter les expositions, découvrir les danses traditionnelles roumaines, Faire des photos avec un miroir magique dans un cadre historique unique

Muzeul judetean de etnografie si al regimentulu de granita caransebes P-ta Gen. I. Dragalina Nr. 2, Caransebes, Caraș-Severin Caransebes 325400 Caraș-Severin

723006906 http://www.muzeul-caransebes.ro The County Museum of ethnography and Border regiment lies in the centre of Caransebes city and overlook the General Ioan Dragalina Square. It can be localized near by Dragalina`s Park, having located another two reference buildings: on the left the Community Fortune building and on the right the Flag Officers building.

Les expositions du musée départemental d’ethnographie et du régiment frontalier de Caransebeş font une incursion dans l’histoire des montagnes du Banat, en proposant au public des expositions d’art, des documents, des armes, des costumes populaires et des objets ethnographiques retrouvés dans les foyers paysans ainsi qu’une exposition montrant les vestiges découverts sur le site archéologique de Balta Sărată. Par ailleurs, la maison traditionnelle du forestier Marga sera rouverte au public. Au cours de l’événement, un spectacle de danse traditionnelle animé par les ensembles folkloriques Junii Gugulani et Zestrea Gugulanilor sera proposé à partir de 18 h autour de suites de danse traditionnelle des montagnes du Banat. La surprise de cette année pour le public du musée départemental d’ethnographie et du régiment frontalier de Caransebeş est le photomaton « miroir magique », le souvenir par excellence de l’exploit du jour que vous pourrez apposer sur votre frigo. Ce seront des images inoubliables de la Nuit des musées !



