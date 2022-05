Muzact Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Muzact Ouistreham, 22 mai 2022, Ouistreham. Muzact Pavillon 11 rue des arts Ouistreham

2022-05-22 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-22 20:00:00 20:00:00 Pavillon 11 rue des arts

Le festival amateur de musique actuelle Muzact est de retour à Ouistreham, placé sous le signe de l'Angleterre !

Au programme : animation radio, chorale sauvage, food trucks…

accueil.csc@ville-ouistreham.fr +33 2 31 25 51 60 https://ouistreham-rivabella.fr/

Au programme : animation radio, chorale sauvage, food trucks… Pavillon 11 rue des arts Ouistreham

