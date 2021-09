Arles Chapelle du Méjan Arles, Bouches-du-Rhône Muza Rubackyte Chapelle du Méjan Arles Catégories d’évènement: Arles

Chapelle du Méjan, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Muza Rubackyte** Franz Schubert / Franz Liszt : _5 Lieder : Du bist die Ruh, Die junge Nonne, Der Doppelgänger, Die Stadt, Erlkönig_ Franz Liszt : _Première Année de Pèlerinage : Suisse_ La pianiste Muza Rubackyte est née en Lituanie et vit entre Vilnius, Paris et Genève. Issue d’une famille de musiciens, elle connait une éducation musicale très précoce et devient rapidement un enfant prodige. À 7 ans à peine, elle joua du Haydn accompagnée de l’Orchestre National de musique de chambre de Lituanie. Elle intégrera ensuite le Conservatoire Tchaikovski de Moscou où elle suit de longues études qui continueront de parfaire son piano et qu’elle terminera avec les Premiers prix de piano, de musique de chambre et d’accompagnement. Elle connaît ensuite une carrière internationale à partir des années 80. Elle est élue parmi les meilleurs musiciens de l’Union Soviétique au célèbre concours “All Union”. Carrière qu’elle mettra un temps en pause en s’engageant politiquement dans l’indépendance de la Lituanie envers l’URSS. Elle s’installe ensuite en France à partir des années 90, d’où elle poursuit sa carrière internationale se produisant sur de grandes scènes aux quatre coins du Monde. Elle a enregistré depuis, une vingtaine de disques donc l’enregistrement de l’intégrales des Années de Pèlerinage de Franz Liszt qui connut un franc succès auprès de la critique.

Pianiste à la renommée internationale, Muza Rubackyte nous fait l'honneur de s'arrêter à la Chapelle du Méjan pour un concert exceptionnel.

