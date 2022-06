Mūza Rubackytė

Mūza Rubackytė, 28 août 2022, . Mūza Rubackytė



2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28 15 15 Mūza Rubackytė, née le 19 mai 1959 à Kaunas, est une pianiste lituanienne.



Diplômée du Conservatoire de Moscou, elle connaît une carrière internationale importante à partir des années 1980. Elle se consacre tout particulièrement au répertoire lisztien et à la musique russe de la première moitié du XXe siècle. Rendez-vous dimanche 28 août au Roll’Studio avec Mūza Rubackytė pour un récital de piano. Mūza Rubackytė, née le 19 mai 1959 à Kaunas, est une pianiste lituanienne.



Diplômée du Conservatoire de Moscou, elle connaît une carrière internationale importante à partir des années 1980. Elle se consacre tout particulièrement au répertoire lisztien et à la musique russe de la première moitié du XXe siècle. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville