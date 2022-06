Mūza Rubackytė, 27 août 2022, .

Mūza Rubackytė



Mūza Rubackytė est née en Lituanie et vit entre Paris, Vilnius et Genève.

Après ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou elle est lauréate du fameux concours All Union à Saint–Pétersbourg destiné à élire les meilleurs musiciens d’URSS, puis du Grand Prix du concours international de piano de Budapest Liszt-Bartók. Mūza entre dans la résistance lituanienne, ce qui lui vaut d’être privée de passeport jusqu’en 1989. Dès son arrivée à Paris elle remporte le Premier prix de piano du concours international Les Grands Maîtres Français de l’Association Triptyque.



Sa carrière internationale l’amène à jouer en récital comme en concerto sur des scènes et pour des festivals d’importance en France et sur les cinq continents où son chemin croise grands chefs et orchestres renommés.

Le compositeur K. Penderecki l’a régulièrement invitée à interpréter son concerto pour piano Résurrection, œuvre poignante en hommage aux victimes du 11 septembre.



Mūza est fréquemment sollicitée comme membre de jurys des concours les plus côtés et dispense un enseignement international.

En Lituanie elle reçoit de prestigieuses distinctions dont la Légion d’Honneur pour la promotion de son pays dans le monde ou la Grande Croix de Commandeur de l’Ordre de Vytautas le Grand pour services rendus à l’État.

Le Ministère de la Culture de Hongrie lui remet le prix Pro Cultura Hungarica et elle préside la Société lituanienne Liszt LISZtuania.

En 2009 Mūza crée le Festival International de piano de Vilnius dont elle est directrice artistique. Pour cette réalisation, la Ville de Vilnius l’honore de sa plus haute décoration : le Saint-Christophe du meilleur évènement culturel. La prochaine édition se tiendra en novembre 2023.

En 2020/22 Mūza tient à rendre hommage, à la scène comme au disque, à son compatriote le pianiste et compositeur Léopold Godowsky, à l’occasion des 150 ans de sa naissance près de Vilnius. Au XXè siècle beaucoup de « Litvak » (juifs lituaniens) ont connu l’exil, comme Godowsky, qui mourra à New York en 1938.

Le répertoire de Mūza s’étend sur plus de quarante programmes en récital, concerto avec orchestre ou musique de chambre.



Programme du récital de piano « Florilèges du soir » :



Mozart Fantaisie en do mineur K475

Scarlatti 2 Sonates K9 et K466

Chopin Fantaisie en fa mineur op. 49



F. Liszt – 3 Extraits de la Première Année de Pèlerinage (Fleurs et les mélodies des Alpes). Suisse

– Au lac de Walenstadt

– Les cloches de Genève

– Vallée d’Obermann



Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

Programme du récital de piano « Florilèges du soir » :



