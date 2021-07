Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Muyte maker – Flora Détraz La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Manufacture CDCN, le mercredi 8 décembre à 20:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ] – Muyte Maker / Flora Détraz —————————————————– ### mer. 8 décembre 20h ### 55 min – tout public « Ô joie ! » s’écrie-t-on forcément face à ce curieux trio créé par Flora Détraz, qui fit sensation en 2018. Entre conférence délirante et mythologie revisitée, la joie est au cœur de cette pimpante pièce où ses travaux sur la danse et la voix se mêlent avec maestria, dans une scénographie très travaillée, signature identifiable de la jeune chorégraphe. De Jérôme Bosch à Meredith Monk en passant par les Grâces, c’est tout un univers que Flora Détraz crée sur scène, pour une soirée détonante. — Avec le soutien de l’ONDA — + d’infos ici > [MUYTE MAKER](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/muyte-makerflora-detraz-cie-pli-8-dec-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Entre conférence délirante et mythologie revisitée, la joie est au cœur de cette pimpante pièce où ses travaux sur la danse et la voix se mêlent avec maestria. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:00:00

