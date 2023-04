C’est Décidé Je deviens …Une Connasse ! LE DOME MUTZIG Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

C’est Décidé Je deviens …Une Connasse ! LE DOME, 17 novembre 2023, MUTZIG. C’est Décidé Je deviens …Une Connasse ! LE DOME. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros. Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse ! Elle compte bien entendu sur Alex un ami bourreau des coeurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs. Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! C’est Décidé Je deviens …Une Connasse ! Votre billet est ici LE DOME MUTZIG rue du Mattfeld Bas-Rhin 31.9

