Les Musiciens du Choeur concert de Noël Rue de l’église, 24 novembre 2023, Mutzig.

Plus de 200 musiciens et choristes se réunissent pour interpréter les plus belles oeuvres autour de Noël.

2023-11-24 à ; fin : 2023-11-24 . EUR.

Rue de l’église

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



More than 200 musicians and choristers come together to perform the most beautiful works around Christmas

Más de 200 músicos y coralistas se reúnen para interpretar las obras más bellas de la Navidad

Mehr als 200 Musiker und Chorsänger kommen zusammen, um die schönsten Werke rund um Weihnachten zu interpretieren

