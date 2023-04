One woman show Christelle Chollet – Reconditionnée 16 rue Mattfeld, 12 mai 2023, Mutzig.

Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc. Une ronde de personnages et de tubes revisités à la sauce Chollet..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 23:45:00. EUR.

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



In the skin of a love coach, a DJ, a bull, an influencer, a teacher, a sexual predator, etc.. A round of characters and hits revisited with the Chollet sauce.

En la piel de un coach amoroso, un DJ, un toro, un influencer, un profesor, un depredador sexual, etc. Una ronda de personajes y éxitos revisitados al estilo Chollet.

Als Love Coach, DJ, Stier, Influencerin, Lehrerin, Sexualstraftäterin, etc. Ein Reigen von Charakteren und Hits, die mit Chollets Sauce neu interpretiert werden.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig