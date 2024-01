Vacances d’hiver des accueils de loisirs Mutzig, lundi 26 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 08:00:00

fin : 2024-03-01 18:30:00

Inscrivez vos enfants aux vacances polaires de Snow, Pinguy et Olaf !

Ils pourront venir d’amuser pendant les vacances d’hiver aux centre de loisirs… Plus on est de fous, plus on rit !

Au programme : cuisine, jeux, sport, bal, et bien d’autres activités…

du 26 février au 1er mars

pour les enfants âgés de 3 à 12 ans

ouvert à tous

inscriptions par mail ou via le portail famille jusqu’au 19 février

inscriptions à la semaine ou à la journée

rue du Dr. Schweitzer

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est service-periscolaire@villedemutzig.fr



