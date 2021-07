Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Mutxiko – Danses basques Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Mutxiko – Danses basques Hendaye, 8 août 2021, Hendaye. Mutxiko – Danses basques 2021-08-08 11:30:00 – 2021-08-08 12:30:00 Fronton Gaztelu Zahar Boulevard de Gaulle

Hendaye Pyrénées-Atlantiques dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Fronton Gaztelu Zahar Boulevard de Gaulle Ville Hendaye lieuville 43.35986#-1.77518