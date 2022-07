Mutxiko (Danses Basques) Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Mutxiko (Danses Basques) Bidart, 10 juillet 2022, Bidart. Mutxiko (Danses Basques)

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques OT Bidart

2022-07-10 12:15:00 – 2022-07-10 Bidart

Pyrénées-Atlantiques Bidart Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la Place de la Mairie : fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! A compter du 21 juillet et conformément au décret 2021-955 du 19 juillet, l’ensemble des animations et spectacles programmés seront accessibles sur présentation du pass sanitaire (sauf pour les moins de 18 ans). Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la Place de la Mairie : fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! A compter du 21 juillet et conformément au décret 2021-955 du 19 juillet, l’ensemble des animations et spectacles programmés seront accessibles sur présentation du pass sanitaire (sauf pour les moins de 18 ans). +33 5 59 54 93 85 Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la Place de la Mairie : fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! A compter du 21 juillet et conformément au décret 2021-955 du 19 juillet, l’ensemble des animations et spectacles programmés seront accessibles sur présentation du pass sanitaire (sauf pour les moins de 18 ans). Pierre Chambion

Bidart

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT Bidart

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques OT Bidart Ville Bidart lieuville Bidart Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidart/

Mutxiko (Danses Basques) Bidart 2022-07-10 was last modified: by Mutxiko (Danses Basques) Bidart Bidart 10 juillet 2022 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques OT Bidart

Bidart Pyrénées-Atlantiques