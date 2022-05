Mutxiko (Danses Basques)

2022-11-13 11:30:00 – 2022-11-13 Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la Place de la Mairie : fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde ! Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

