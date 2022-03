Mutxiko Besta Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Mutxiko Besta Hendaye, 27 mars 2022, Hendaye. Mutxiko Besta Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-03-27 – 2022-03-27 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques L’association Mutxiko vous invite à participer à une journée festive autour des mutxikos et des danses populaires du Pays Basque et d’ailleurs. Le programme de la journée sera le suivant : 10:00 : Défilé de txistularis en centre-ville.

11:30 : Mutxikoak au fronton Gaztelu Zahar.

13:00 : Apéritif.

14:00 : Repas populaire aux Halles de Gaztelu (réservations jusqu’au 21 mars).

