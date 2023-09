Table Ronde et Ateliers Cuisine Mutualité Sociale Agricole Alsace Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin Table Ronde et Ateliers Cuisine Mutualité Sociale Agricole Alsace Altkirch, 6 octobre 2023, Altkirch. Table Ronde et Ateliers Cuisine Vendredi 6 octobre, 19h30 Mutualité Sociale Agricole Alsace Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, la MSA d’Alsace, en partenariat avec le Pôle « Accompagnement Prévention Santé Alsace », propose une Table Ronde suivie de deux Ateliers Cuisine sur le thème : « ENVIE DE CUISINER EQUILIBRE ET LOCAL ? » UNE TABLE RONDE sur l’équilibre alimentaire

le Vendredi 6 octobre à 19h30

A la Maison de la MSA d’Altkirch

Cuisine Pédagogique ET 2 ATELIERS CUISINE

Vendredi 3 nov à 19h30

Mardi 14 nov à 10h00

avec la réalisation de recettes simples, équilibrées et locales

ENTREE GRATUITE – Réservé aux Adultes (Places limitées) Présence à la Table Ronde et Ateliers sur INSCRIPTION AVANT LE 28/09/2023 auprès du Secrétariat de l’Animation des Territoires de la MSA :

par téléphone : 03.89.20.78.85 ou par mail : inscriptions@alsace.msa.fr Mutualité Sociale Agricole Alsace Quartier Plessier Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:inscriptions@alsace.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

