Diaporama voyage au Costa Rica Muttersholtz, jeudi 28 mars 2024.

Diaporama voyage au Costa Rica Muttersholtz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

Mireille SIGWALT et Jean-Marc GANDER vous feront découvrir les richesses environnementales du Costa Rica à l’aide d’un diaporama

Ayant parcouru en long et en large pendant plusieurs semaines ce petit pays d’Amérique centrale, Mireille SIGWALT et Jean-Marc GANDER vous feront découvrir les richesses environnementales avec des forêts primaires denses, des plages de rêve, des volcans, une faune et flore d’une diversité hors du commun. Un quart du territoire est d’ores et déjà protégé par les costariciens. Véritable démocratie, sans armée, orientée vers le développement durable, ce

pays est un exemple pour qui sait apprécier un mode de vie simple, généreux qui se résume en une devise nationale «pura vida » en somme là où il fait bon vivre.

0 EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est info@mairie-muttersholtz.fr



L’événement Diaporama voyage au Costa Rica Muttersholtz a été mis à jour le 2024-01-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme