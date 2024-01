Spectacle Vivarium d’après « Gros-Câlins » de Romain Gary Muttersholtz, vendredi 22 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 21:20:00

Spectacle Interprété par Fred Cacheux, d’après « Gros-Câlin » de Romain Gary (Emile Ajar), dès 14 ans

Monsieur Cousin, – c’est son nom – est un timide statisticien. Pour combler son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nommé Gros-Câlin. Son joyeux optimisme est ridicule, pathétique et surtout très émouvant. Il tient à raconter son histoire et que tout soit dit. Car avoir un python chez soi ne simplifie pas les relations sociales. D’autant que Monsieur Cousin est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau.

Interprété par Fred Cacheux de la Cie Facteurs Communs.

D’après Gros-Câlin de Romain Gary (Emile Ajar) © Mercure de France, droits théâtres gérés par les Éditions Gallimard. Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est lacuisine.asso@gmail.com



