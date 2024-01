Spectacle : Carotte Cartoon Muttersholtz, vendredi 16 février 2024.

Spectacle : Carotte Cartoon Muttersholtz Bas-Rhin

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Spectacle par la Cie « Le Moulin Nature » suivi d’un temps d’échange

Hercule et son papi cultivent leur potager à renfort de produits chimiques et d’un hélicoptère X-terminator 3000 pour lutter contre les limaces. Capucine, la voisine utilise quant à elle l’aide des plantes et des animaux. Pour elle, rien de tel qu’un arbre creux pour abriter un dragonnet des souches, redoutable prédateur des escargots. Lorsque le géant du fast-food « Maxi-Krash Burger » rachète la friche entre leurs jardins pour y bâtir son nouveau complexe, ils décident de réagir. Suite au spectacle, un temps d’échange aura lieu.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est eco.tourisme@maisonnaturemutt.org



