MÜTTERLEIN + SONIC AREA Théâtre de Chaoué Allonnes, jeudi 21 mars 2024.

MÜTTERLEIN est né en 2014 de la musicienne et chanteuse Marion Leclercq (ex-Overmars). Son premier album Orphans Of The Black Sun sort deux ans plus tard sur Sundust Records, section de Debemur Morti curatée par le très secret Vindsval (Blut Aus Nord), et révèle un univers obscur, où post-punk, doom, indus et black metal servent de medium pour naviguer sur le Styx et traverser des paysages glacés et fantomatiques. En 2021 sortent un split avec Limbes (Les Acteurs De L’Ombre) et un deuxième album, Bring Down The Flags (Debemur Morti), qui mettent l’accent sur le penchant électronique de MÜTTERLEIN et lui donnent une dimension rituelle, hanté par une voix incantatoire, entre déclamations écorchées et oraisons grandiloquantes. Pour les amateurs de Treha Sektori, Nico, Cult Of Luna, de BOF de l’enfer et de marches funèbres.

Co-fondateur du collectif audiotrauma, depuis 1997, Sonic Area (aka Arco Trauma), développe une musique électronique hybride, immersive et audacieuse, construite à base de synthèse et de collage sonore, empruntant des éléments à la Musique Industrielle, au Hip-Hop, aux sonorités tribales, à l’Ambient et à la musique de film. Acteur incontournable de la scène undergroud hexagonal depuis plus de 10 ans. Sonic Area est à l’origine d’un grand nombre de projets qui font desormais référence et autorité au sein de la scène electro industrielle. Il affirme année près année sa vision artistique audacieuse et novatrice. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

