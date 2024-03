« Mutissage » suivi d’une jam session Centre culturel Saint-Germain-Laprade, vendredi 3 mai 2024.

« Mutissage » suivi d’une jam session Centre culturel Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Spectacle original, poétique et inédit autour de la musique et du tissage, par Nadine Marchal, Stanislas Pierrel et des musiciens de Jazz en Velay.

Ce spectacle sera suivi d’une jam session avec Jazz en Velay.

3 3 EUR.

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

Centre culturel 2 Rue du Soleil Levant

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

