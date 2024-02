MUTINERIE SAUREZ-VOUS RESTER MAITRE DE VOTRE ÉQUIPAGE ? La Piraterie Le Mans, vendredi 1 mars 2024.

TicTac Impro présente

« Mutinerie Saurez-vous rester maitre de votre équipage ? » est un spectacle improvisé spécialement créé spécialement pour « La Piraterie au Mans », lieu atypique et propice à l’imaginaire.

L’idée de départ vient de la hiérarchie en place sur les bateaux de l’époque. Pour que tout fonctionne bien, chaque marin avait son rôle, du capitaine jusqu’au matelot, en passant par les canonniers, le second, et le maitre d’équipage. C’est ce dernier rôle qui nous intéresse, stratégique sur le navire, faisant le lien entre les instances et les matelots, en maintenant l’ordre et le respect. La personne qui l’endossait pouvait à tout moment être remise en cause par l’un des matelots, si ce dernier s’en sentait plus capable. On part donc de ce postulat, à savoir qu’un ou plusieurs matelots veut prendre la place du maitre d’équipage, et qu’une mutinerie est sur le point d’éclater dans la cale…point de départ à une série de joutes improvisée, avec des contraintes et de la mauvaise foi de pirate pour pimenter le jeu, et un vote des matelots (le public) pour garder le maitre d’équipage en place ou en choisir un nouveau !

Réservations conseillées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01

La Piraterie 90, Quai Amiral Lalande

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

