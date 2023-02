MUTE PAR LE COLLECTIF A4 CENTRE ATHANOR – Salle Omega, 24 février 2023, MONTLUCON.

MUTE PAR LE COLLECTIF A4 CENTRE ATHANOR – Salle Omega. Un spectacle à la date du 2023-02-24 au 2023-02-24 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Représentation à Athanor Spectacle en co réalisation avec le Théâtre Gabrielle Robinne (3-1106581) Mute par le collectif A4 questionne la relation de l’homme face au temps et suggère de ralentir un instant la course folle du monde qui nous entoure. A l’aide d’un bouton imaginaire , les artistes suspendent le temps, créent des arrêts soudains, des retours en arrière. Que se passerait-il si nous avions l’occasion d’appuyer sur le bouton Mute ? Ferions-nous le choix de changer le cours des choses ou de suivre le même chemin ? Entre cirque et danse contemporaine, Mute est donc une création qui questionne la relation de l’homme avec la réalité qui l’entoure et explore l’éventail de ces possibilités au mât chinois et pendulaire, à la corde lisse, à la roue allemande et électrique et au cerceau aérien… Quatre artistes sur scène, un rideau de fond extra large pour décor, permettant d’offrir un fascinant jeu d’ombres et de lumières, font de ce spectacle acrobatique un véritable enchantement.PMR04 70 08 14 40 Collectif A4 Collectif A4 EUR22.0 22.0 euros

Votre billet est ici

CENTRE ATHANOR – Salle Omega MONTLUCON Rue Pablo Picasso Allier

Représentation à Athanor Spectacle en co réalisation avec le Théâtre Gabrielle Robinne (3-1106581)

Mute par le collectif A4 questionne la relation de l’homme face au temps et suggère de ralentir un instant la course folle du monde qui nous entoure.

A l’aide d’un bouton imaginaire , les artistes suspendent le temps, créent des arrêts soudains, des retours en arrière. Que se passerait-il si nous avions l’occasion d’appuyer sur le bouton Mute ? Ferions-nous le choix de changer le cours des choses ou de suivre le même chemin ?

Entre cirque et danse contemporaine, Mute est donc une création qui questionne la relation de l’homme avec la réalité qui l’entoure et explore l’éventail de ces possibilités au mât chinois et pendulaire, à la corde lisse, à la roue allemande et électrique et au cerceau aérien…

Quatre artistes sur scène, un rideau de fond extra large pour décor, permettant d’offrir un fascinant jeu d’ombres et de lumières, font de ce spectacle acrobatique un véritable enchantement.

PMR

04 70 08 14 40

.2023-02-24.

Votre billet est ici