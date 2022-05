Mutations : azulejos du Portugal Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le dimanche 5 juin

Les azulejos, ces carreaux de faïence décorés sont l’un des symboles culturels les plus originaux et représentatifs du Portugal. Dans ce dialogue, seront présentés les résultats des efforts de recherche menés de manière pluridisciplinaire pour mieux connaître le passé des azulejos, documenter leur actualité et imaginer leur futur. La plateforme numérique Az Infinitum qui permet la visualisation et l’analyse de cet immense patrimoine fera l’objet d’une attention toute particulière.

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00

