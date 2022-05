Mût, 27 mai 2022, .

Mût

2022-05-27 – 2022-05-27

Danse / Compagnie Tango Sumo

Tout public

Projet inédit, Mût rassemble des danseur.se.s amateur.e.s du territoire. Pour donner naissance à cette chorégraphie urbaine, les danseur.se.s auront suivi une centaine d’heure de répétition d’octobre à mai pour s’imprégner de l’univers du groupe Tango Sumo et de son chorégraphe Olivier Germser.

Essai gestuel fantasmé, croisant le piéton moderne avec nos gênes sauvages des origines, Mût tente de peindre nos relations invisibles. Une création mêlant pratique amateur et professionnelle pour nous raconter une foule en métamorphose ; un parcours initiatique qui transforme ceux qui le dansent…

Inscrivez-vous pour participer !

Rejoignez le groupe Tango Sumo et participez à ce projet de danse qui réunit des danseur.se.s amateurs du territoire.

D’octobre à mai, un rendez-vous mensuel les samedis (14h-18h) et dimanches (10h-12h / 14h-18h) est prévu pour les répétitions.

Spectacle en clôture de la saison du Chevalet le vendredi 27 mai sur le parvis de la cathédrale.

Gratuit – dès 12 ans

Renseignements et inscription à l’accueil du Chevalet

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8ZC1KJtjRuo

Danse / Compagnie Tango Sumo

Tout public

Projet inédit, Mût rassemble des danseur.se.s amateur.e.s du territoire. Pour donner naissance à cette chorégraphie urbaine, les danseur.se.s auront suivi une centaine d’heure de répétition d’octobre à mai pour s’imprégner de l’univers du groupe Tango Sumo et de son chorégraphe Olivier Germser.

Essai gestuel fantasmé, croisant le piéton moderne avec nos gênes sauvages des origines, Mût tente de peindre nos relations invisibles. Une création mêlant pratique amateur et professionnelle pour nous raconter une foule en métamorphose ; un parcours initiatique qui transforme ceux qui le dansent…

Inscrivez-vous pour participer !

Rejoignez le groupe Tango Sumo et participez à ce projet de danse qui réunit des danseur.se.s amateurs du territoire.

D’octobre à mai, un rendez-vous mensuel les samedis (14h-18h) et dimanches (10h-12h / 14h-18h) est prévu pour les répétitions.

Spectacle en clôture de la saison du Chevalet le vendredi 27 mai sur le parvis de la cathédrale.

Gratuit – dès 12 ans

Renseignements et inscription à l’accueil du Chevalet

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8ZC1KJtjRuo

Danse / Compagnie Tango Sumo

Tout public

Projet inédit, Mût rassemble des danseur.se.s amateur.e.s du territoire. Pour donner naissance à cette chorégraphie urbaine, les danseur.se.s auront suivi une centaine d’heure de répétition d’octobre à mai pour s’imprégner de l’univers du groupe Tango Sumo et de son chorégraphe Olivier Germser.

Essai gestuel fantasmé, croisant le piéton moderne avec nos gênes sauvages des origines, Mût tente de peindre nos relations invisibles. Une création mêlant pratique amateur et professionnelle pour nous raconter une foule en métamorphose ; un parcours initiatique qui transforme ceux qui le dansent…

Inscrivez-vous pour participer !

Rejoignez le groupe Tango Sumo et participez à ce projet de danse qui réunit des danseur.se.s amateurs du territoire.

D’octobre à mai, un rendez-vous mensuel les samedis (14h-18h) et dimanches (10h-12h / 14h-18h) est prévu pour les répétitions.

Spectacle en clôture de la saison du Chevalet le vendredi 27 mai sur le parvis de la cathédrale.

Gratuit – dès 12 ans

Renseignements et inscription à l’accueil du Chevalet

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8ZC1KJtjRuo

Tango Sumo

dernière mise à jour : 2022-01-04 par