– De 11h à 14h30 départ de visite de la collection permanente (durée 1H) toutes les 30mn.

– A 15H, inauguration de la rétrospective/donation du travail de Michèle Perozeni, Mémoire vive, en présence de l’artiste MusVerre 76 rue du général de Gaulle 59216 Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 0359731616 http://www.musverre.lenord.fr https://www.facebook.com/musverre/;https://www.instagram.com/mus_verre/?hl=fr;https://twitter.com/mus_verre Le MusVerre a pour vocation le soutien et la diffusion de l’art contemporain en verre. Doté d’un bâtiment exceptionnel, entièrement revêtu de pierre bleue, il présente un rare ensemble de bousillés, objets du quotidien pleins de fantaisie et de couleurs, créés par les verriers de Sars-Poteries, ainsi qu’une collection unique d’œuvres en verre d’artistes contemporains venus de tous horizons. Le MusVerre propose des expositions temporaires régulières, de nombreuses activités et ateliers pour toute la famille, des visites-découverte ainsi que des démonstrations occasionnelles du travail du verre. L’atelier du verre est un lieu unique en Europe dont l’équipement pointu et la venue d’artistes d’envergure internationale en font la renommée.

Véritable pôle de création, il accueille toute l’année des artistes en résidence et des stages. Jouxtant le MusVerre, il offre un environnement idéal, propice à la recherche et à la création. parking visiteurs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

