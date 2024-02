MUSTAPHA GUEROUABI L’ORCHESTRE DE LA CASBAH INVITE CABARET SAUVAGE Paris, dimanche 14 avril 2024.

L’Orchestre de la Casbah invite Mustapha Guerouabispectacle musical inspiré de la Casbah, vieux quartier d’Alger où est née lamusique Chaâbi.La Casbah , c’est un vieux quartier de la ville d’Alger et c’est dans ses ruellestortueuses surplombant la baie qu’est né le Châabi. Cette musique se jouaitsouvent dans les bistrots et cafés. Dérivé de la musique arabo-andalouse, c’estl’un des genres musicaux les plus populaires d’Algérie délivrant des messagespoétiques d’humanisme, de convivialité et de solidarité.L’Orchestre de Casbah et ses invités rendent un bel hommage à Alger et à tousles musiciens qui ont donné au Châabi ses lettres de noblesse. Avec lui, on sepromène d’avant l’indépendance en 1957, au temps d’Alger la bien gardée -aux tubes des années 60, 70 et 80.Cette année, L’Orchestre de la Casbah revient chaque dimanche du 14 avril au19 mai avec 5 invités exceptionnels, figures marquantes de ce courant musical :Mustapha Guerouabi, Abdelkader Chaou, Kamel El Harrachi, Noureddine Alane,et Amel Zen.Pour clôturer en beauté cette ode à la musique Chaâbi, L’Orchestre de laCasbah jouera une représentation du spectacle musical Casbah mon Amour ledimanche 19 avril.Distribution de L’Orchestre de la Casbah :• Sur une idée originale de Meziane Azaïche• Mise en scène : Athman Bendaoud• Direction artistique : Mohamed Abdennour alias Ptit Moh• Comédien : Athmane Bendaoud• Direction Musicale & Mandole, Bandjo : Mohamed Abdennour alias Ptit Moh• Tambourin : Hamani Ait Idir• Violon : Anais Laffon• Derbouka : Amar Chaoui• Mandole & Chant : Hafid Djemai• Guitare & Flûte : Malik KerroucheLe dimanche 14 avril L’Orchestre de la Casbah invite Mustapha Guerouabi.Mustapha Guerouabi a débuté dans la musique par l’apprentissage despercussions. Par la suite c’est à la guitare qu’il se prédestinera. Son père, ElHachemi Guerouabi, un des plus grands noms de la musique Chaâbi,remarquera tout de suite son don pour cet instrument et l’inscrira dans uneécole de musique arabo-andalouse. Il se forme alors sur une formeinstrumentale rythmée appelée Touchiiya insiraf . Son duo remarqué à latélévision algérienne avec son père sera le point de départ de la belle carrière deMustapha Gueraoubi.Horaire :Heure d’ouverture des portes au public : 16h00Heure de début du concert : 17h00Heure de fin (HH:MM) : 19h00

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-04-14 à 16:00

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75