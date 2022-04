Mustapha El Atrassi – Game Over Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Mustapha El Atrassi – Game Over Marseille 2e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement. Mustapha El Atrassi – Game Over Le Cepac Silo 35 quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Cepac Silo 35 quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 29 49 Chicha Production présente Mustapha El Atrassi dans “Game Over”, son dernier spectacle.



Durée : 1h20 Retrouvez Mustapha El Atrassi sur la scène du Cepac Silo le 21 mai 2022 ! Événements Chicha Production présente Mustapha El Atrassi dans “Game Over”, son dernier spectacle.



Durée : 1h20 Le Cepac Silo 35 quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Le Cepac Silo 35 quai du Lazaret Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Le Cepac Silo 35 quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Mustapha El Atrassi – Game Over Marseille 2e Arrondissement 2022-05-21 was last modified: by Mustapha El Atrassi – Game Over Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 21 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône