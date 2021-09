Saint-Denis le 6b île de France, Saint-Denis Mustapha Benfodil le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

MAPORTALICHE – Installation MAPORTALICHE (qui signifie « ça n’a pas d’importance pour moi » en francalgérien) est une installation opposant deux équipes dont les joueurs sont des personnages de fiction. Les maillots sont ainsi floqués de noms comme ANTIGONE, HAMLET, JOSEPH K. MADAME BOVARY, NEDJMA, MEURSAULT, RASKOLNIKOV…avec des citations des écrivains choisis. L’autre équipe est formée de personnages de fiction de l’auteur. L’arbitre de ce match littéraire n’est autre que le lecteur qui peut composer à loisir son propre « onze-type » de personnages, d’auteurs, de livres, l’important étant de « participer »… Nuit Blanche -> Nuit Blanche le 6b 6-10 Quai de Seine Saint-Denis 93200

