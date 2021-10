MUSTANG + THEO LAWRENCE Reims, 13 novembre 2021, Reims.

MUSTANG + THEO LAWRENCE 2021-11-13 – 2021-11-13 LA CARTONNERIE DE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine

Reims Marne

MUSTANG, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois albums et une poignée d’EP, parfois en indé, parfois en major, à la croisée du rock and roll, de la pop, de l’électronique et de la chanson.

Une œuvre encore trop méconnue du public, parfois source de malentendus, pas facile à ranger, mais toujours remarquée, toujours originale, et riche d’une collection de chansons qui passe avec succès l’épreuve du temps.

Homemade Lemonade en 2018, avait dévoilé au monde le jeune THEO LAWRENCE, d’origine franco-canadienne et son groupe, The Hearts.

Un premier album dense et hybride, au sépia bien vivace.

