Mustang, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois albums et une poignée d’EP, à la croisée du rock and roll, de la pop, de l’électronique et de la chanson. Le groupe est en concert à la Maroquinerie le 10 novembre de 19h3à à 23h.

Comeback ou baroud d’honneur, on ne sait pas trop mais “Memento Mori”, l’inattendu quatrième album de Mustang est le disque bien vivant d’un groupe à part et essentiel du rock français. Un répertoire passionnant à découvrir ou redécouvrir sur scène avec un tout nouveau batteur (Nicolas Musset) et l’énergie revancharde des éternels challengers.

Pour ce groupe inclassable de la scène française, le titre « Memento Mori » sonne comme un baroud d’honneur et c’est plein d’une énergie revancharde qu’on les a retrouvé sur ce quatrième album sorti en avril dernier.

Les divers side-projects de Jean Felzine ayant dégraissé le répertoire quelque peu schizo du vaisseau-mère, il s’agit désormais de canaliser le talent du groupe autour de l’essentiel de ce qui fait son style : des riffs de guitare nerveux inspirés du rock and roll américain, des synthétiseurs teutoniques, du bidouillage sonore, une section rythmique funky et accidentée, et surtout la colonne vertébrale, le nerf de la guerre : de vraies chansons, bien foutues, aux textes toujours surprenants. En résulte ce qui est sans doute, dans le son comme dans le fond, leur album le plus cohérent.

Après déjà de nombreuses dates données un peu partout en France, ils sont fin prêt à monter sur la scène de la Maroquinerie. Sept mois que le groupe attendait, le couteau entre les dents, cette release party parisienne.

1ère partie : Raoul Vignal

Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence à se produire en solo dès l’âge de 20 ans. Au fil des prestations scéniques, il tisse un univers délicat et harmonieux, un folk intimiste et visuel où son jeu de guitare (finger-picking et accordages alternatifs) devient une résonance subtile à son chant apaisant.

