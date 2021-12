MUSTANG + ACCIDENT 6Mic, 5 mai 2022, Aix-en-Provence.

MUSTANG + ACCIDENT

6Mic, le jeudi 5 mai 2022 à 20:30

Mustang Mustang, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois albums et une poignée d’EP, parfois en indé, parfois en major, à la croisée du rock and roll, de la pop, de l’électronique et de la chanson. Une oeuvre encore trop méconnue du public, parfois source de malentendus, pas facile à ranger, mais toujours remarquée, toujours originale, et riche d’une collection de chansons qui passe avec succès l’épreuve du temps. Pour ce groupe inclassable de la scène française, le titre « Memento Mori » sonne comme un baroud d’honneur, et c’est plein d’une énergie revancharde qu’on les retrouve enfin sur un quatrième album. Les divers side-projects de Jean Felzine ayant dégraissé le répertoire quelque peu schizo du vaisseau-mère, il s’agit désormais de canaliser le talent du groupe autour de l’essentiel de ce qui fait son style : des riffs de guitare nerveux inspirés du rock and roll américain, des synthétiseurs teutoniques (le groupe se définit en blaguant à moitié comme « krautabilly »), du bidouillage sonore, une section rythmique funky et accidentée, et surtout la colonne vertébrale, le nerf de la guerre : de vraies chansons, bien foutues, aux textes toujours surprenants. En résulte ce qui est sans doute, dans le son comme dans le fond, leur album le plus cohérent. Un disque pourtant, selon leur propre aveu, « bricolé à droite, à gauche, faute de moyens ». Cohérent jusque dans son côté foutraque, souligné par un mix assez vandale d’Étienne Caylou. Accident Au début de leur chemin, en 1997, alors que le reste du monde ne jure que par la trance, la musique electro hard et les free party, les cousins germains Laurent Maudoux et Jérémy Monteiro fondent leur premier groupe de rock. C’est au début des années 2000, en écoutant des artistes tels que Zoot Woman, Les Rythmes Digitales ou Aphex Twin, qu’ils commencent à intégrer les appareils électroniques dans leur musique, débouchant sur une pop raffinée et froide à la coloration eighties. — Tarifs : 15€ / 12€ Fermeture des préventes en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3DWOJra](https://bit.ly/3DWOJra) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente — 17 / 14€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T23:59:00