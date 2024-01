Mustafa NAHAM Le 360 Paris Music Factory Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Le concert anniversaire de l’album TOUNGA par Mustafa Naham.

La sortie de l’album TOUNGA de Mustafa NAHAM s’était faite ici au 360 Music Factory le 11 Février dernier de l’année passée..

À la demande du public, Mustafa nous revient avec sa dream team, pour clôturer dans nos locaux la tournée promo dénommée « Tounga Tour » et en faire un concert anniversaire de l’album TOUNGA.« TOUNGA » est un album conçu dans un esprit de retour à la source pour l’artiste d’origine sénégalaise Mustafa Naham.

Avec ses acolytes de toujours (Moustapha Gaye à la guitare et Pa Assane Samb aux Percussions), Mustafa Naham garde cette musique aérée en y apportant cette sauce sénégalaise.

Dans cet album au rythme africain, Mustafa l’enrichit bien grâce à la participation d’une pléiade d’instrumentistes de renom: Jean Philippe Rykiel ( claviers de Salif Keita et de Youssou Ndour)) , Alune Wade (bassite de Marcus MILER),Samba Laobe Ndiaye et Thierno Sarr (Bassiste de Youssou Ndour) à la basse. Sans oublier Octavio Angarita ( IMANY) à la violoncelle et le renommé Philippe Brun au mixage et mastering.

DISTRIBUTION :

Chant : MUSTAFA NAHAM

Guitare : MOUSTAPHA GAYE

Basse : SAMBA LAOBE NDIAYE

Percussions: Pa ASSANE SAMB

Claviers : Jean Philippe RYKIEL

Ouverture des portes 30m avant le concert

…………………………………………………………………………………..

INFOS PRATIQUES :

360 Music Factory

32, rue Myrha – 75018 Paris

MÉTRO – Château Rouge (4) / Barbès-Rochechouart (4,2)

BUS – 56 / 31 / 85

PARKING – Euronord Lariboisière, 1 bis rue Ambroise Paré – 75010 Paris

CONTACT :

Billetterie – 01 47 53 62 57

Location / privatisation d’espaces – 01 47 53 68 66

Restaurant – 01 47 53 62 58

Communication – 01 47 53 68 63

contact@le360paris.com

……………………………………………………………………………………

Possibilité de boire et manger sur place chez Âbi, notre nouveau lieu de vie.

……………………………………………………………………………………

NOUS SUIVRE

Site : https://le360paris.com/le-360/

Facebook : https://www.facebook.com/360ParisMusicFactory/

Instagram : https://www.instagram.com/le360paris/

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/mustafa-naham-tounga/

Mustafa NAHAM