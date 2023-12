4ème Nuit du Trad Mussidan, 14 janvier 2024, Mussidan.

Mussidan Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14

Un événement incontournable qui vous invite dans le monde de la culture occitane avec des stages de danses, d’accordéon et de chants. Ouvert à toutes celles et ceux qui aiment la musique et qui veulent écouter, voir et danser.

Dès 14h45, salle Gerbeaud: stage de danses du Sud-ouest, stage d’accordéon diatonique, stage de chants des pays d’Oc. Trad’apéro à 19h30 et grand bal traditionnel à 20h30. Restauration sur place.

Info et rés: www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-4eme-nuit-du-trad ou

06 19 33 99 30.

Lo Bornat dau Perigòrd.

Un événement incontournable qui vous invite dans le monde de la culture occitane avec des stages de danses, d’accordéon et de chants. Ouvert à toutes celles et ceux qui aiment la musique et qui veulent écouter, voir et danser.

Dès 14h45, salle Gerbeaud: stage de danses du Sud-ouest, stage d’accordéon diatonique, stage de chants des pays d’Oc. Trad’apéro à 19h30 et grand bal traditionnel à 20h30. Restauration sur place.

Info et rés: www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-4eme-nuit-du-trad ou

06 19 33 99 30.

Lo Bornat dau Perigòrd

Un événement incontournable qui vous invite dans le monde de la culture occitane avec des stages de danses, d’accordéon et de chants. Ouvert à toutes celles et ceux qui aiment la musique et qui veulent écouter, voir et danser.

Dès 14h45, salle Gerbeaud: stage de danses du Sud-ouest, stage d’accordéon diatonique, stage de chants des pays d’Oc. Trad’apéro à 19h30 et grand bal traditionnel à 20h30. Restauration sur place.

Info et rés: www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-4eme-nuit-du-trad ou

06 19 33 99 30.

Lo Bornat dau Perigòrd

.

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Vallée de l’Isle