Concert Mussidan, 26 novembre 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Concert de la Sainte Cécile avec l’Orchestre de l’Union Musicale de Mussidan à 15h30, espace Aliénor d’Aquitaine.

Tarifs: 12€/ad, gratuit/enf –10 ans.

Tél: 05 53 80 55 01. Union Musicale de Mussidan.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sainte Cécile concert with the Orchestre de l?Union Musicale de Mussidan at 3:30pm, espace Aliénor d?Aquitaine.

Price: 12?/ad, free/child ?10 years.

Tel: 05 53 80 55 01. Union Musicale de Mussidan

Concierto de Sainte Cécile con la orquesta de la Union Musicale de Mussidan a las 15:30 h, Espace Aliénor d’Aquitaine.

Entrada: 12 euros/ad, gratis/niños de 10 años.

Tel: 05 53 80 55 01. Unión Musical de Mussidan

Cäcilienkonzert mit dem Orchester der Union Musicale de Mussidan um 15:30 Uhr im Espace Aliénor d’Aquitaine.

Preise: 12 Euro/Jugendlicher, Kinder unter 10 Jahren gratis.

Tel: 05 53 80 55 01. Union Musicale de Mussidan

Mise à jour le 2023-10-25 par Vallée de l’Isle