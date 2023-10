Repas Mussidan, 14 octobre 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Repas dansant à 18h30, salle des fêtes.

Menu: verre de bienvenue, assortiment crudités-charcuterie, poulet basquaise, pommes de terre grenailles, haricots verts et riz, salade, fromage, tarte aux fruits.

Tarifs: 20€/pers, 10€/enf 6-12 ans.

Rés: 06 50 03 34 86/ 06 45 37 81 94. USMSM.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance at 6.30pm, salle des fêtes.

Menu: welcome drink, crudités-charcuterie assortment, Basquaise chicken, roasted potatoes, green beans and rice, salad, cheese, fruit tart.

Price: 20€/pers, 10€/child 6-12 yrs.

Bookings: 06 50 03 34 86/ 06 45 37 81 94. USMSM

Cena-baile a las 18.30 h, sala de fiestas.

Menú: bebida de bienvenida, surtido de verduras crudas y embutidos, pollo a la vasca, patatas asadas, judías verdes y arroz, ensalada, queso, tarta de frutas.

Precios: 20€/persona, 10€/niño de 6 a 12 años.

Reservas: 06 50 03 34 86/ 06 45 37 81 94. USMSM

Tanzabend um 18:30 Uhr im Festsaal.

Menü: Begrüßungsgetränk, Rohkost-Wurst-Sortiment, Baskisches Huhn, Bratkartoffeln, grüne Bohnen und Reis, Salat, Käse, Obstkuchen.

Preis: 20/Person, 10/Kind 6-12 Jahre.

Res: 06 50 03 34 86/ 06 45 37 81 94. USMSM

Mise à jour le 2023-09-29 par Vallée de l’Isle