Visite découverte Mussidan, 25 juillet 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Visite des vergers du moulin de Laborie (châtaigniers et noyers) par le propriétaire Gérard Naboulet

et rencontre avec Maryse Labbatu, sculpteur, tailleur de pierre et ornemaniste.

Gratuit. Sur inscription.

9h15 parking de l’église, départ en covoiturage.

Office de tourisme de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit to the orchards of the Moulin de Laborie (chestnut and walnut trees) by owner Gérard Naboulet

and meet Maryse Labbatu, sculptor, stonemason and ornamentalist.

Free admission. Registration required.

9:15am, church parking lot, carpool departure.

Mussidan-Villamblard Tourist Office 05 53 81 73 87

Visita a los huertos del Moulin de Laborie (castaños y nogales) por el propietario Gérard Naboulet

y encuentro con Maryse Labbatu, escultora, cantera y ornamentalista.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

9.15 h, aparcamiento de la iglesia, salida en coche compartido.

Oficina de Turismo de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Besichtigung der Obstgärten der Mühle von Laborie (Kastanien- und Walnussbäume) durch den Besitzer Gérard Naboulet

und Treffen mit Maryse Labbatu, Bildhauerin, Steinmetzin und Ornamentalistin.

Kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung.

9.15 Uhr Parkplatz der Kirche, Abfahrt in Fahrgemeinschaften.

Fremdenverkehrsamt von Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Mise à jour le 2023-06-22 par Vallée de l’Isle