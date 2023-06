Eté actif : Plongée Mussidan, 24 juillet 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Eté actif : Baptême de plongée sous-marine avec bouteille. Découverte et initiation en piscine.

Accessible à tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.

15h et 16h piscine, 6 €/pers.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87.

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Active summer: Scuba diving baptism. Discovery and initiation in the pool.

Open to everyone aged 8 and over (accompanied by an adult). Reservations required.

3pm and 4pm pool, 6 ?/pers.

Tourist Office Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Verano activo: Bautismo de buceo. Iniciación al submarinismo en la piscina.

Abierto a todos los mayores de 8 años (acompañados de un adulto). Imprescindible reservar.

15 h y 16 h piscina, 6 ¤ /pers.

Oficina de Turismo de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Aktiver Sommer: Schnuppertauchen mit Flasche. Entdeckung und Einführung im Schwimmbad.

Zugänglich für alle ab 8 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen). Nach vorheriger Anmeldung.

15h und 16h Schwimmbad, 6 ?/Pers.

Fremdenverkehrsamt Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

