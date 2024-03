Musque classique à Ouistreham Place Albert Lemarignier Ouistreham, mercredi 14 août 2024.

Musque classique à Ouistreham Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Organisé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe. Natalie Blin, Professeure titulaire au Conservatoire de Laval, au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musiques de film, à l’accordéon classique, forment ce duo unique. Au programme Dvorák, Vivaldi, Massenet, Bach, Strauss…

Tout au long de leur 25 années de carrière, les membres permanents de l’Ensemble Improvisation parrainé par l’Association Musiques Originales de la Grande Europe ont su gagner le cœur des foules du monde entier (France, Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, Etats-Unis…). En se produisant dans de nombreux lieux (Festivals, Salles des fêtes, Palais des Congrès, Châteaux, Cathédrales, Basiliques, Églises, Chapelles…) , et en faisant des milliers d’apparitions, cet incroyable Ensemble classique, fait le buzz dans l’univers de la musique.

Organisé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe. Natalie Blin, Professeure titulaire au Conservatoire de Laval, au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musiques de film, à l’accordéon classique, forment ce duo unique. Au programme Dvorák, Vivaldi, Massenet, Bach, Strauss…

Tout au long de leur 25 années de carrière, les membres permanents de l’Ensemble Improvisation parrainé par l’Association Musiques Originales de la Grande Europe ont su gagner le cœur des foules du monde entier (France, Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, Etats-Unis…). En se produisant dans de nombreux lieux (Festivals, Salles des fêtes, Palais des Congrès, Châteaux, Cathédrales, Basiliques, Églises, Chapelles…) , et en faisant des milliers d’apparitions, cet incroyable Ensemble classique, fait le buzz dans l’univers de la musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 18:00:00

fin : 2024-08-14 19:10:00

Place Albert Lemarignier Eglise Saint Samson

Ouistreham 14150 Calvados Normandie musiques.originales71@gmail.com

L’événement Musque classique à Ouistreham Ouistreham a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Caen la Mer