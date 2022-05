MUSI’SIGN Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

MUSI’SIGN Maison du livre,de l’image et du son, 22 juin 2022, Villeurbanne. MUSI’SIGN

le mercredi 22 juin à Maison du livre, de l’image et du son

Tous les enfants sont désireux d’utiliser un autre moyen de communication que celui qu’ils utilisent habituellement. Faisons leur découvrir une manière différente de s’amuser, de chanter, de raconter des histoires tout en les sensibilisant à la surdité ! Accompagnée par Pascale Pauly (Musicothérapeute) ou Laëtitia Ginest (musicienne Petite enfance). Faisons découvrir aux enfants une manière différente de s’amuser, de chanter, de raconter des histoires tout en les sensibilisant à la surdité ! Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T15:30:00 2022-06-22T16:15:00;2022-06-22T17:00:00 2022-06-22T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

MUSI’SIGN Maison du livre,de l’image et du son 2022-06-22 was last modified: by MUSI’SIGN Maison du livre,de l’image et du son Maison du livre,de l'image et du son 22 juin 2022 de l'image et du son Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon