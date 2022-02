Musiques symphoniques Sud-Américaines Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Musiques symphoniques Sud-Américaines Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium, 22 mars 2022, Boulogne-Billancourt. Musiques symphoniques Sud-Américaines

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, le mardi 22 mars à 20:00

Musiques symphoniques ——————— Sud-Américaines ————— ### Arcana, Orchestre Symphonique Amateur du CRR Un concert de printemps aux couleurs flamboyantes de l’Amérique du Sud : voyage du Mexique à l’Argentine en passant par le Brésil grâce aux musiques d’Heitor Villa-Lobos, d’Astor Piazzola, de Darius Milhaud et d’autres illustres compositeurs. Dépaysement assuré ! **Orchestre Symphonique Arcana** **Evelyne Aïello, direction**

Entrée gratuite sur réservation

Arcana, Orchestre Symphonique Amateur du CRR Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium Adresse 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Musiques symphoniques Sud-Américaines Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 2022-03-22 was last modified: by Musiques symphoniques Sud-Américaines Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 mars 2022 Auditorium Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine