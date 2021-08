Saint-Quay-Perros Saint-Quay-Perros Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Perros Musiques sur place, avec Little Houd Band Saint-Quay-Perros Saint-Quay-Perros Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Perros

Musiques sur place, avec Little Houd Band Saint-Quay-Perros, 29 août 2021
2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29 20:00:00

Saint-Quay-Perros Côtes d’Armor Saint-Quay-Perros Little Houd Band donnera un concert de Blues avec Lionel André à la batterie, Johan Houdart au chant, Boubou à la guitare et Dorothée Pinsard à la basse. Accueil Little Houd Band donnera un concert de Blues avec Lionel André à la batterie, Johan Houdart au chant, Boubou à la guitare et Dorothée Pinsard à la basse. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

