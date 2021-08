Musiques sous les étoiles Chancelade, 13 août 2021, Chancelade.

Musiques sous les étoiles 2021-08-13 – 2021-08-13

Chancelade Dordogne Chancelade

3 EUR Vendredi 13 août

KÉVIN CASTAGNA – Voici un artiste qui dédie ses chansons aux «utopistes et aux rêveurs, parce que le rêve est beau». Cet auteur porte en lui la force et en même temps la délicatesse de donner au travers de textes tracés de «sourires» un temps pour nous entraîner avec lui dans une déambulation belle et poétique nourrie.

Billetterie ouverte à partir de 20h30.

Renseignements auprès de la mairie de Chancelade.

Rafraîchissements sur place.

+33 5 53 07 91 00

