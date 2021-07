Chancelade Chancelade Chancelade, Dordogne Musiques sous les étoiles Chancelade Chancelade Catégories d’évènement: Chancelade

Chancelade Dordogne Chancelade 3 EUR Vendredi 6 août LES COUSINS D’ALDO – Ce trio multi-instrumenta-liste et accordéoniste reprend un nombre important de morceaux, passant de la pop au rock, de la musette au swing-manouche. Le répertoire est particulièrement éclectique, riche et varié. Billetterie ouverte à partir de 20h30.

Renseignements auprès de la mairie de Chancelade.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT de Périgueux

