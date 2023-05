Musiques savante et populaire des Ouïghours par l’Ensemble Saniye Ismail Théâtre de l’Alliance Française Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Musiques savante et populaire des Ouïghours par l’Ensemble Saniye Ismail Théâtre de l’Alliance Française, 6 juin 2023, Paris. Le mardi 06 juin 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit * Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

** Tarif pass pour tous les heureux porteurs du Pass Imaginaire. Ce dernier est nominatif et incessible. Dans le cadre du 26e Festival de l’Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à découvrir les musiques savante et populaire des Ouïghours avec l’Ensemble Saniye Ismail. Saniye Ismail, née au Kazakhstan, a grandi dans une famille de musiciens originaire de la région ouïghoure de Chine. Elle s’est formée auprès de chanteuses remarquables pour maîtriser tout l’art de l’interprétation des grandes suites propres au répertoire musical ouïghour, et est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus vénérées de la diaspora. Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris Contact : https://bit.ly/ensemble-saniye-ismail https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://bit.ly/Festik_Kazakhstan

DR Ensemble Saniye Ismail Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Alliance Française Adresse 101 boulevard Raspail Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Alliance Française Paris

Théâtre de l'Alliance Française Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Musiques savante et populaire des Ouïghours par l’Ensemble Saniye Ismail Théâtre de l’Alliance Française 2023-06-06 was last modified: by Musiques savante et populaire des Ouïghours par l’Ensemble Saniye Ismail Théâtre de l’Alliance Française Théâtre de l'Alliance Française 6 juin 2023 Paris Théâtre de l'Alliance française Paris

Paris Paris