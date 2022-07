MUSIQUES SACRÉES ET PROFANES DU 18ÈME AU 20ÈME SIÈCLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES

MUSIQUES SACRÉES ET PROFANES DU 18ÈME AU 20ÈME SIÈCLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 31 août 2022, . MUSIQUES SACRÉES ET PROFANES DU 18ÈME AU 20ÈME SIÈCLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-08-31 18:00:00 – 2022-08-31 19:00:00 Pour les 12èmes mercredis de l’été en l’église Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose le concert Trio : « Musiques sacrées et profanes du 18ème au 20ème siècle. »

Christophe MAYNARD orgue,

Lidwine SABATIE FAGES-BONNERY soprano,

Christophe HELLIO, violoncelliste

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

