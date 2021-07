Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Musiques Rive Gauche – Y’N’B’ Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Musiques Rive Gauche – Y’N’B’ Saint-Lunaire, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Lunaire. Musiques Rive Gauche – Y’N’B’ 2021-07-24 – 2021-07-24 Rue de la Grêve Grande Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine L’association Orgues Rive Gauche propose un concert gratuit par le groupe Y’N’B’ – Jazz-Rock. Samedi 24 juillet 2021 – 19h – Grande Plage contact@orguesrivegauche.com https://www.orguesrivegauche.com/accueil.php L’association Orgues Rive Gauche propose un concert gratuit par le groupe Y’N’B’ – Jazz-Rock. Samedi 24 juillet 2021 – 19h – Grande Plage dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Rue de la Grêve Grande Plage Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63736#-2.10918