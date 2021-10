Paris Temple des Batignolles île de France, Paris Musiques pour cordes et piano Temple des Batignolles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Musiques pour cordes et piano Temple des Batignolles, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 21h45

gratuit

Découverte et redécouverte du répertoire de chambre français Le Temple des Batignolles vous accueillera le 2 octobre prochain à l’occasion d’un concert articulé autour de la musique française. Vous pourrez y découvrir le contemporain Brice Le Clair, jeune compositeur en émergence issu des grands conservatoires français, avec une pièce nouvelle pour cordes et piano : Visions Japonaises en 3 Tableaux. S’en suivra une oeuvre de René de Boisdeffre, compositeur vézelisien de la seconde moitié du XIXe siècle. Très écouté et apprécié de son vivant, ce musicien lauréat du prix Chartier de l’Institut de France et chevalier de la Légion d’honneur, aura l’occasion d’être redécouvert autour de son Quintette Opus 25 pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano. Le concert s’ouvrira avec un Trio à cordes de Roland Manuel, compositeur du XXe siècle d’origine belge, ami d’Erik Satie et formé successivement par Vincent D’Indy, Albert Roussel et Maurice Ravel dont il devint proche disciple. Violon : Mathilde Bléno-Mignot Alto : Brice Leclair Violoncelle : Clara Germont Contrebasse : Léonard Lépissier Piano : Jérôme Bertie Concerts -> Classique Temple des Batignolles 44 boulevard des Batignolles Paris 75017 Contact :Temple des Batignolles https://www.youtube.com/channel/UCskc3Y7Nvc5vhicDTMKaxYw/videos https://www.facebook.com/events/268482584999213?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%2 Concerts -> Classique Étudiants;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T21:45:00+02:00

Brice Le Clair

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Temple des Batignolles Adresse 44 boulevard des Batignolles Ville Paris lieuville Temple des Batignolles Paris